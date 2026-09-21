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Vergunning verleend voor woningbouwlocatie in Gilze
De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor grondwerkzaamheden op een woningbouwlocatie aan de Molenstraat in Gilze.
De vergunning is verleend voor grondroerende werkzaamheden op de locatie Molenstraat 31 en 33 in Gilze. Het gaat om een gebied met archeologische verwachtingswaarden. Het besluit is op 17 september 2026 verzonden.
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