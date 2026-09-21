Grond wordt toegepast bij woonlocatie Laarzicht in Middelrode

In Middelrode is een melding gedaan voor het toepassen van grond bij de bouw- en woonrijpmaak van de woonlocatie Laarzicht. Het project vindt plaats aan de Zandstraat.

Gevonden voor jou

De melding voor het toepassen van grond is op 9 september ontvangen door de gemeente Sint-Michielsgestel. Het gaat om werkzaamheden aan de Zandstraat, waar de locatie Laarzicht wordt voorbereid voor bewoning en bebouwing.

Bij het toepassen van grond wordt materiaal, zoals aarde of zand, gebruikt om een gebied op te hogen of geschikt te maken voor bouw of ander gebruik. Dit is verplicht aan te melden vanwege mogelijke impact op het milieu en de bodem.