Reünie Gymnasium Beekvliet krijgt vergunning in Sint-Michielsgestel

De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor de reünie van Gymnasium Beekvliet. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september en duurt tot zondag 27 september.

Gevonden voor jou

De reünie wordt gehouden aan de Beekvlietstraat 4 in Sint-Michielsgestel. Het begint zaterdagmiddag om één uur en eindigt in de nacht van zondag om één uur.

Het besluit over de vergunning is op 17 september genomen. Bij vragen over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Sint-Michielsgestel.