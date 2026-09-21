Grondgebruik gemeld bij Laarzicht Middelrode in Sint-Michielsgestel

Er is een melding gedaan voor het gebruik van grond op de locatie Laarzicht Middelrode in Sint-Michielsgestel. De aanvraag is op 11 september ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond op een woonlocatie aan de Zandstraat, beter bekend als Laarzicht Middelrode. Het gaat hierbij om een activiteit die invloed heeft op de bodem en het milieu en daarom verplicht gemeld moet worden.

De melding, geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026091100900 en zaaknummer Z/514362, kan niet worden aangevochten. Voor vragen over de melding kan contact opgenomen worden met de Omgevingsdienst Brabant Noord.