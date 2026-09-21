Advertentie
Recreatieve loop Achtje van Atledo bij Kanovijver en trimbos
Op 25 oktober 2026 wordt bij de Kanovijver en het trimbos in Dongen de recreatieve loop Achtje van Atledo georganiseerd. De melding hiervoor is vergunningsvrij.
De gemeente Dongen heeft op 2 september een melding ontvangen voor het evenement Achtje van Atledo. Dit sportieve evenement vindt plaats op 25 oktober bij de Kanovijver en het trimbos.
Omdat de activiteiten volgens de regels geen vergunning nodig hebben, is bezwaar maken niet mogelijk. Het evenement is officieel geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001391.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie