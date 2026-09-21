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Recreatieve loop Achtje van Atledo bij Kanovijver en trimbos

Op 25 oktober 2026 wordt bij de Kanovijver en het trimbos in Dongen de recreatieve loop Achtje van Atledo georganiseerd. De melding hiervoor is vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

De gemeente Dongen heeft op 2 september een melding ontvangen voor het evenement Achtje van Atledo. Dit sportieve evenement vindt plaats op 25 oktober bij de Kanovijver en het trimbos.

Omdat de activiteiten volgens de regels geen vergunning nodig hebben, is bezwaar maken niet mogelijk. Het evenement is officieel geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001391.

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