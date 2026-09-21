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Steiger geplaatst in Dongen van 2 tot 13 november
Van 2 tot 13 november wordt een steiger geplaatst aan de Kerkstraat in Dongen.
Op de locatie Kerkstraat 44 in Dongen wordt een steiger geplaatst. De periode waarin dit gebeurt is van 2 tot 13 november 2026. Het gaat om een melding die geen vergunningsplicht heeft.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001458. Omdat het om een vergunningsvrije activiteit gaat, kan er geen bezwaar worden gemaakt.
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