Steiger geplaatst in Dongen van 2 tot 13 november

Van 2 tot 13 november wordt een steiger geplaatst aan de Kerkstraat in Dongen.

Gevonden voor jou

Op de locatie Kerkstraat 44 in Dongen wordt een steiger geplaatst. De periode waarin dit gebeurt is van 2 tot 13 november 2026. Het gaat om een melding die geen vergunningsplicht heeft.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001458. Omdat het om een vergunningsvrije activiteit gaat, kan er geen bezwaar worden gemaakt.