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Evenement op Pelsakker in Breda krijgt vergunning

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een evenement op de Pelsakker. Het feest is gepland op dinsdag 10 oktober 2026, van twee uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

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Het evenement vindt plaats op meerdere locaties in de straat, waaronder Pelsakker 29 tot en met 25 en Pelsakker 52. De vergunning is afgegeven onder kenmerk Z2026-006384. De activiteiten duren in totaal negen uur.

De vergunning is onderdeel van de reguliere procedures voor evenementen in Breda. De exacte details van deze en andere vergunningen kunnen digitaal worden opgevraagd via de website van de gemeente.

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