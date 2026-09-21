Dakkapelvergunning verleend in Maarheeze

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een dakkapel op een woning aan de Weigeliastraat in Maarheeze.

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Op 16 september heeft de gemeente Cranendonck besloten een omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat om een dakkapel op een huis aan de Weigeliastraat 4 in Maarheeze. De vergunning valt onder de categorie 'bouwactiviteit'.

Belangrijke documenten over deze vergunning kunnen tot 29 oktober worden ingezien op het gemeentehuis van Cranendonck. Voor deze inzage is een afspraak nodig.