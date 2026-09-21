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Dakkapelvergunning verleend in Maarheeze

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een dakkapel op een woning aan de Weigeliastraat in Maarheeze.

Gevonden voor jou

Op 16 september heeft de gemeente Cranendonck besloten een omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat om een dakkapel op een huis aan de Weigeliastraat 4 in Maarheeze. De vergunning valt onder de categorie 'bouwactiviteit'.

Belangrijke documenten over deze vergunning kunnen tot 29 oktober worden ingezien op het gemeentehuis van Cranendonck. Voor deze inzage is een afspraak nodig.

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