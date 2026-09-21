Verlenging vergunning voor garagedeur in Eindhoven

De termijn van een bouwvergunning voor een garagedeur in de Tartinistraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het verhogen van de doorgang bij deze deur.

Gevonden voor jou

De verlenging heeft betrekking op een bouwactiviteit aan de Tartinistraat 19-G05 in Eindhoven. Specifiek gaat het om het aanpassen van de hoogte van een garagedeur.

Deze verlenging is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.