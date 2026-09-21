Legalisatie woningsplitsing aangevraagd in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd om een woningsplitsing op Kanaaldijk-Noord in Eindhoven te legaliseren. De aanvraag is op 16 september ontvangen.

Gevonden voor jou

Op Kanaaldijk-Noord 11 in Eindhoven is een verzoek ingediend om een bestaande woningsplitsing officieel te maken. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning die op 16 september 2026 is ontvangen.

De vergunning betreft een legalisatie, wat betekent dat de splitsing al heeft plaatsgevonden, maar nu formeel goedgekeurd moet worden. De ingediende aanvraag is alleen ter kennisgeving en kan op dit moment niet worden ingezien. Bezwaar maken is nog niet mogelijk.