Aanwezigheidsvergunning aangevraagd door FLM Horeca in Eindhoven

FLM Horeca B.V. heeft een vergunning aangevraagd om kansspelen aan te bieden in hun horecabedrijf aan de Gestelsestraat in Eindhoven.

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Het gaat om een aanwezigheidsvergunning volgens de Wet op de kansspelen. De aanvraag is op 17 september 2026 ingediend bij de gemeente Eindhoven.

Het horecabedrijf is gevestigd aan de Gestelsestraat 9B. Deze vergunning is nodig om kansspelen, zoals bijvoorbeeld gokkasten, in de zaak te mogen plaatsen.