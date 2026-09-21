Zonwering geplaatst bij gemeentelijk monument in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van zonwering aan een gemeentelijk monument in de Sint Maartenstraat en Sint Lucasstraat. Het besluit is genomen op 17 september, maar treedt nog niet direct in werking.

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De omgevingsvergunning betreft een activiteit die te maken heeft met het behoud van een gemeentelijk monument. Het plaatsen van zonwering is onderdeel van de aanvraag en heeft kenmerknummer 079619093717.

Het besluit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De vergunning is verleend, maar belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken. De termijn voor bezwaar begint pas te lopen nadat het besluit is verzonden.

Vanaf januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch niet langer de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Inwoners vanaf 25 jaar ontvangen nu wekelijks een e-mail via overheid.nl, mits hun e-mailadres daar bekend is. Aanmelden voor deze service kan via de website van overheid.nl.