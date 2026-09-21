Liempde krijgt evenementvergunning voor 11-11 Plein

De burgemeester van Boxtel heeft een vergunning verleend voor het evenement ‘Liempdse Jong 11-11 Plein’. Het wordt gehouden op woensdag 11 november 2026 op het Raadhuisplein in Liempde.

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Het evenement duurt van elf uur ’s ochtends tot half twaalf ’s avonds. De vergunning is op 13 juli aangevraagd en op 17 september verleend.

Het Raadhuisplein in Liempde zal het decor zijn voor dit evenement, dat op woensdag 11 november plaatsvindt. De naam verwijst naar de elfde dag van de elfde maand, een belangrijke datum in de carnavalswereld.