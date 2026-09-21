Melding milieubelastende activiteit bij Van Altena B.V. in Werkendam

Van Altena B.V. in Werkendam heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. Het gaat onder meer om opslagtanks voor gassen en vloeistoffen en een stookinstallatie.

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Het bedrijf Van Altena B.V., gevestigd aan de van der Kunstraat 7 in Werkendam, heeft op 22 juni een melding gedaan voor verschillende milieubelastende activiteiten. De melding is op 17 september afgehandeld.

De activiteiten hebben betrekking op het gebruik van opslagtanks voor gassen en vloeistoffen, tankcontainers of verpakkingen die dienen als opslagtank voor vloeistoffen, en een stookinstallatie. Dit is vastgelegd onder DSO-kenmerken 2026062200058, 2026070200475 en 2026070200592.

Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze melding. De zaak is geregistreerd onder nummer Z2026-00017111.