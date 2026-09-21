Bestuurscentrum Sint-Oedenrode tijdelijk andere ingang

Vanaf 8 oktober heeft het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode een tijdelijke ingang aan de zijkant van het gebouw, vanwege een renovatie die in december begint.

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Bezoekers van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode moeten vanaf 8 oktober gebruikmaken van een nieuwe ingang. De hoofdingang aan de voorzijde sluit, en een tijdelijke ingang wordt geopend aan de zijkant van het gebouw, aan de kant van de Laan van Mariëndael.

De renovatie van het bestuurscentrum staat gepland om in december te starten. Tijdens de werkzaamheden blijft de dienstverlening doorgaan vanuit tijdelijke voorzieningen. Deze zijn ingericht in het achterste deel van het gebouw en omvatten onder andere een tijdelijke publieksbalie.

Renovatie en bewegwijzering

Om bezoekers soepel naar de juiste plek te leiden, wordt bewegwijzering aangebracht. Dit moet ervoor zorgen dat iedereen gemakkelijk de tijdelijke ingang kan vinden. De renovatie moet het bestuurscentrum moderniseren en beter geschikt maken voor toekomstig gebruik.

De tijdelijke ingang blijft in gebruik tot het einde van de verbouwing. Meer details over de renovatie en eventuele verdere wijzigingen in de dienstverlening worden naar verwachting later bekendgemaakt.