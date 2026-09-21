Parkeerterrein Borkel wordt startpunt wandel- en fietsroutes

Het parkeerterrein bij sportpark De Brug in Borkel en Schaft wordt openbaar toegankelijk gemaakt. Het terrein krijgt een nieuwe inrichting en wordt een startpunt voor wandel- en fietsroutes in de regio. De gemeente Valkenswaard wil hiermee het centrum ontlasten en sociale veiligheid verbeteren.

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Het parkeerterrein bij sportpark De Brug wordt opnieuw ingericht zodat er een volwaardige openbare parkeerplaats ontstaat. De locatie is gekozen na een parkeerstudie en onderzoek in de gemeente Valkenswaard. Door het verdwijnen van het oude parkeerterrein bij de Oude School zijn er onvoldoende plekken voor bezoekers in Borkel.

Omwonenden en gebruikers van het sportpark hebben meegedacht over het ontwerp tijdens inspraakavonden. Hun ideeën zijn meegenomen, zoals het verwijderen van het hek rond het terrein. Voor verenigingen en evenementen zoals het corso blijft een afgesloten deel beschikbaar.

Startpunt voor recreatie

Het nieuwe openbare parkeerterrein wordt een startpunt voor wandel- en fietsroutes in de regio. Samen met natuurorganisatie De Groote Heide komt er een marker met informatie over routes en natuurgebieden. Volgens de gemeente zorgt de herinrichting ook voor een overzichtelijker terrein, een betere uitstraling en meer sociale veiligheid.

Werkzaamheden en financiering

De werkzaamheden vallen onder regulier onderhoud en hebben geen vergunning nodig. De gemeente werkt samen met gebruikers van het sportpark aan een planning. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer drie maanden.