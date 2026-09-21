Kermis in Alphen start komend weekend

Komend weekend begint de kermis in Alphen. Van 26 tot en met 29 september staan er attracties voor jong en oud op het parkeerterrein aan de Van Gaverenlaan.

Gevonden voor jou

De kermis in Alphen biedt vier dagen lang vermaak voor jong en oud. De openingstijden variëren per dag: zaterdag 26 september van twee uur ’s middags tot middernacht, zondag 27 september van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds, en maandag 28 en dinsdag 29 september beide dagen van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Overlast door opbouw

De voorbereidingen voor de kermis starten al op 23 september. Tot en met 1 oktober worden de attracties en woonwagens op- en afgebouwd. Dit kan enige overlast veroorzaken voor de buurtbewoners. Het parkeerterrein aan de Van Gaverenlaan is tot dan niet beschikbaar.

Het jaarlijkse evenement trekt altijd veel bezoekers uit Alphen en omgeving. De kermis biedt een mix van attracties, kraampjes en gezelligheid. Het is een kans om samen te komen en te genieten van de sfeer.

De organisatie hoopt op begrip van omwonenden tijdens de opbouwperiode. Na afloop van de kermis wordt het terrein weer schoongemaakt en vrijgegeven.