Eerste jeugdlintje in Oirschot: wie verdient het?

De gemeente Oirschot komt met een jeugdlintje voor jongeren die zich inzetten voor anderen. Het lintje is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar die een bijzondere bijdrage leveren aan hun omgeving. Voordrachten kunnen worden ingediend tot 18 oktober. De uitreiking vindt plaats rond 20 november.

Gevonden voor jou

In Oirschot wordt dit jaar voor het eerst een jeugdlintje uitgereikt. Het lintje is een speciale erkenning voor kinderen en jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen of hun omgeving. Het initiatief is bedoeld om jonge inwoners in het zonnetje te zetten en te laten zien dat je ook op jonge leeftijd een verschil kunt maken.

Kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar die in Oirschot, Spoordonk of de Beerzen wonen, komen in aanmerking. Ze moeten zich op een opvallende manier inzetten, bijvoorbeeld door het helpen van familie, ouderen of mensen met een beperking. Andere voorbeelden zijn het organiseren van activiteiten, het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals pesten, of het starten van initiatieven die de leefbaarheid verbeteren.

Bijzondere prestaties

Het is een pluspunt als de inzet vernieuwend is, anderen inspireert of mensen verbindt. Prestaties waarvoor al een andere onderscheiding binnen de gemeente bestaat, zoals de cultuurprijs, vallen buiten de criteria. Het jeugdlintje richt zich echt op unieke bijdragen die nog niet eerder zijn beloond.

Ouders, leerkrachten en anderen die betrokken zijn, kunnen een jongere voordragen. Dit moet gebeuren met een duidelijke motivatie en twee referenties die de voordracht ondersteunen. De deadline voor het indienen van voordrachten is 18 oktober.

Uitreiking op 20 november

De jeugdlintjes worden op of rond 20 november uitgereikt, tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Hiermee wil de gemeente Oirschot het belang van jongeren en hun inspanningen extra onderstrepen.