Bernheze verbiedt consumentenvuurwerk tijdens jaarwisseling

De gemeente Bernheze heeft besloten geen ontheffing te verlenen voor consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2026-2027. Dit besluit sluit aan bij de regionale aanpak binnen de veiligheidsregio.

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Door de nieuwe Wet veilige jaarwisseling, die sinds 1 augustus 2026 geldt, is het afsteken van consumentenvuurwerk van categorie F2 verboden. Burgemeesters kunnen onder strikte voorwaarden wel ontheffing verlenen aan verenigingen en stichtingen, maar in Bernheze wordt van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Met dit besluit wil de gemeente zorgen voor een veilige en overzichtelijke jaarwisseling. Dit is niet alleen belangrijk voor inwoners, maar ook voor hulpdiensten en andere betrokkenen. Verenigingen en stichtingen in Bernheze kunnen dit jaar dus geen toestemming krijgen voor het afsteken van consumentenvuurwerk.

Professioneel vuurwerk toegestaan

Het verbod geldt niet voor professioneel vuurwerk van categorie F3. Dit vuurwerk mag onder strikte voorwaarden worden afgestoken door erkende bedrijven met de juiste vergunningen. De provincie verzorgt de toestemming hiervoor, waardoor het mogelijk is dat inwoners toch vuurwerk zien of horen tijdens de jaarwisseling.

Voor evenementen rond een vuurwerkshow is wel een aparte vergunning van de gemeente nodig. Verenigingen kunnen ervoor kiezen een professioneel vuurwerkbedrijf in te schakelen dat aan de regels voldoet.

Toezicht en handhaving

Tijdens de jaarwisseling houdt de gemeente samen met politie, boa’s en andere partners streng toezicht. Wie betrapt wordt op het afsteken van verboden vuurwerk, riskeert een boete of kan worden doorverwezen naar HALT. Het doel is een veilige en feestelijke jaarwisseling voor iedereen.

Na de jaarwisseling 2026-2027 zal de burgemeester opnieuw bekijken of er in de toekomst ontheffingen worden verleend. Voor meer informatie over het vuurwerkverbod en de vuurwerkinleveractie kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente Bernheze.