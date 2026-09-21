Gemeente Bladel organiseert valpreventiemiddagen in Hapert en Casteren om senioren te helpen het risico op vallen te verkleinen.

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In Nederland belandt elke vijf minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. Om dit risico te verminderen, houdt gemeente Bladel speciale middagen over valpreventie. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor senioren en vinden plaats in Hapert en Casteren.

De bijeenkomst in Hapert is op donderdag 1 oktober in MFA Hart van Hapert van twee tot vier uur ’s middags. Op donderdag 29 oktober kunnen deelnemers terecht in Den Aord in Casteren, ook van twee tot vier uur.

Professionals geven tips

Tijdens de middagen geven deskundigen zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, podotherapeuten en apothekers praktische tips. Zij leggen uit hoe je het risico op vallen kunt verkleinen door bijvoorbeeld beweging, gezonde voeding, medicijnen en aanpassingen in huis.

Voor wie een hoog valrisico blijkt te hebben, is er een kosteloze training bij een fysiotherapeut. Deze wordt aangeboden na een eerste beoordeling tijdens de middag. De fysiotherapeut neemt daarna contact op met de deelnemer.

Aanmelden noodzakelijk

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor nieuwe deelnemers. Aanmelden is verplicht en de plaatsen zijn beperkt. Neem contact op met Sabine Jansen, ouderenconsulent van gemeente Bladel, voor meer informatie. Voorkomen is beter dan vallen, aldus de organisatie.