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Pakketautomaat bij DDHC Raamsdonksveer geweigerd door gemeente

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning geweigerd voor het plaatsen van een pakketautomaat op het parkeerterrein van Kloosterweg 4 in Raamsdonksveer.

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Het besluit werd op 17 september genomen naar aanleiding van een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000489. De geplande pakketautomaat zou komen op het terrein van DDHC Raamsdonksveer, maar de vergunning is afgewezen.

De aanvraag omvatte een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het Omgevingsplan. Het is niet bekend waarom de gemeente heeft besloten de vergunning te weigeren.

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