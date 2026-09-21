Enexis meldt activiteit met aardgas in Steenbergen

Enexis Netbeheer heeft een melding gedaan voor een activiteit met aardgas aan de Rozemarijnstraat in Steenbergen. Het gaat om het behandelen, regelen en meten van aardgas. De melding is afgehandeld op 17 september.

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Het bedrijf Enexis Netbeheer uit Roosendaal heeft op 8 september een melding ingediend bij de gemeente Steenbergen. De activiteit betreft een voorziening voor het meten en regelen van de aardgasdruk op het adres Rozemarijnstraat 1.

De melding is inmiddels afgehandeld en heeft het DSO-kenmerk 2026090800765. Er is geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep. Het zaaknummer dat aan deze procedure gekoppeld is, luidt Z2026-00022716.