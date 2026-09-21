Mobiel breken van puin gemeld in Veghel

In Veghel is een melding gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de Nieuwe Veldenweg. De melding is op 1 september binnengekomen en aangepast op 17 september.

Gevonden voor jou

Het mobiel breken van puin betekent dat bouw- of sloopafval ter plekke met een machine wordt fijngemaakt, zodat het hergebruikt kan worden. De werkzaamheden staan gepland op een locatie aan de Nieuwe Veldenweg in Veghel.

De melding is ingediend bij de gemeente Meierijstad onder zaaknummer Z/513691 en DSO-kenmerk 2026090101762. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.