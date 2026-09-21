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Woonboerderij in Sint-Oedenrode wordt gesplitst in twee wooneenheden
In Sint-Oedenrode heeft de gemeente Meierijstad een vergunning verleend voor het splitsen van een woonboerderij aan de Spierkesweg 10. Hierdoor worden op deze locatie twee wooneenheden gerealiseerd.
De vergunning is op 17 september 2026 afgegeven en betreft een bestaande woonboerderij op het adres Spierkesweg 10, 5491RJ Sint-Oedenrode. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2620.
Met de splitsing wordt het pand geschikt gemaakt voor gebruik door twee huishoudens. De gemeente heeft het besluit verzonden op 17 september 2026.
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