Woonunit mag tijdelijk gebruikt worden in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het tijdelijk gebruik van een woonunit aan de Zijtaartseweg in Sint-Oedenrode.

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Het besluit is genomen op 15 september 2026. De woonunit staat aan de Zijtaartseweg 6, en de vergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4259.

Met deze vergunning mag de woonunit tijdelijk worden gebruikt. Het is niet duidelijk hoe lang dit gebruik precies mag duren. Het adres bevindt zich in Sint-Oedenrode, een dorp binnen de gemeente Meierijstad.