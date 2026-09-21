Omgevingsvergunning ingetrokken voor locatie in Udenhout

De gemeente Tilburg heeft besloten de omgevingsvergunning voor 't Buske 20 in Udenhout in te trekken. Dit betekent dat geplande activiteiten of veranderingen op deze plek niet doorgaan.

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Het besluit om de vergunning in te trekken is genomen op 17 september 2026. Het gaat om omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2021-00322, die geregistreerd stond onder zaaknummer Z2026-00000408.

Met het intrekken van de vergunning stopt de geplande activiteit of wordt een verandering aan de locatie tegengehouden. De gemeente Tilburg heeft dit besluit ambtshalve genomen, wat betekent dat het uit eigen beweging is gebeurd.