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Vergunning verleend voor nieuwbouw van 9 appartementen in Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de bouw van negen appartementen aan de Dijkstraat.
Op 17 september heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om nieuwbouw van negen appartementen met inpandige bergingen aan de Dijkstraat 11 en 11A.
De vergunning heeft betrekking op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het plan niet binnen de standaard regels van het bestemmingsplan past maar een uitzondering krijgt. Hiermee kan de bouw doorgaan.
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