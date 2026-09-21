Uitweg bij Plantagebaan in Wouw wordt mogelijk verbreed

Er is een aanvraag ingediend om de uitweg bij Plantagebaan 37 in Wouw te verbreden.

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Op 17 september is een vergunningsaanvraag gedaan voor het aanpassen van de uitweg bij Plantagebaan 37 in Wouw. Het gaat om een verbreding van de bestaande toegang.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026AUW050435. Het dossier kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor.