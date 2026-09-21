Enexis meldt aardgasactiviteit in Roosendaal

Enexis Netbeheer heeft een milieumelding gedaan voor werkzaamheden aan aardgasdruk bij Scherpdeel 5 in Roosendaal. De melding is op 8 september afgehandeld.

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Bij Scherpdeel 5 in Roosendaal voert Enexis Netbeheer een milieubelastende activiteit uit. Het gaat om een voorziening voor het meten en regelen van de druk van aardgas. Deze melding is op 8 september ingediend en op 17 september afgehandeld.

De melding is niet openbaar en er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Het zaaknummer dat bij deze melding hoort, is Z2026-00022715.