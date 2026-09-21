Omgevingsvergunning aangevraagd voor woninguitbreiding in Nispen

Er is een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een woning in Nispen.

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Op 16 september is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning aan de Pastoor van Spaandonklaan 35 in Nispen. Het gaat om het uitbreiden en verbouwen van een woning.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA050434. Inwoners kunnen de documenten op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor.