Parkeerduur in blauwe zone Deurne verlengd naar twee uur

De parkeertijd in de blauwe zones van de Roothaertstraat en Guido Gezellestraat in Deurne is aangepast van één naar twee uur. Het besluit volgt na een enquête onder bewoners en sluit aan bij het beleid in het centrum.

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In de blauwe zones van de Roothaertstraat en Guido Gezellestraat in Deurne mogen bezoekers voortaan twee uur parkeren met een parkeerschijf. Dit geldt van maandag tot en met donderdag tussen negen uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds, op vrijdag tot negen uur ’s avonds en op zaterdag tot vijf uur ’s middags.

Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Deurne na een enquête. Driekwart van de respondenten gaf aan voorstander te zijn van een maximale parkeertijd van twee uur. De verlenging sluit aan bij de parkeertijd in het centrum en de A. van Duinkerkenstraat. Het doel is een efficiënter gebruik van de parkeervakken en meer gemak voor bezoekers van bewoners.