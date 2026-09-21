Metaalbewerking gemeld bij gereedschapsslijperij in Moergestel

Van der Linden Gereedschapsslijperij in Moergestel heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. Het gaat om het mechanisch en thermisch bewerken van metalen.

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De melding is op 26 januari 2026 ingediend en op 17 september 2026 afgehandeld. Het bedrijf aan Stokeind 2 voert metaalbewerkingen uit die onder milieubelastende activiteiten vallen.

Bij deze melding zijn een zaaknummer en kenmerk toegewezen, maar de melding ligt niet ter inzage. Ook is bezwaar maken of in beroep gaan niet mogelijk.