Vergunning voor bijgebouw in Zeeland verleend

De gemeente Maashorst heeft toestemming gegeven voor de bouw van een bijgebouw aan Zevenhuis 25 in Zeeland. Het gaat om een wijziging op een eerder verleende vergunning.

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Het besluit is genomen op 17 september 2026 en heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De vergunning is verleend onder zaaknummer 71670-2026.

De wijziging betreft een bijgebouw op het adres Zevenhuis 25, 5411 RN in Zeeland. De eerdere vergunning, met nummer 14237-2026, is hiervoor aangepast.