Someren wil grond verkopen aan enige gegadigde

De gemeente Someren heeft plannen om grond aan de Loovebaan te verkopen. Het gaat om ruim 13.000 vierkante meter aan een eerdere contractpartij.

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De percelen die verkocht worden liggen aan en nabij de Loovebaan en zijn kadastraal bekend als sectie S nummers 358 en 3023. Samen beslaan ze ongeveer 13.150 vierkante meter. De gemeente ziet slechts één geschikte koper op basis van eerdere afspraken.

De verkoop sluit aan bij een ruilovereenkomst die eerder is gesloten tussen de gemeente, Waterschap Aa en Maas, en de koper. In die overeenkomst zijn gronden geruild en is afgesproken dat alternatieve gronden op een later moment beschikbaar komen voor aankoop. Deze transactie maakt die afspraak nu concreet.