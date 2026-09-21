Someren wil seismologisch meetstation plaatsen voor KNMI

De gemeente Someren heeft plannen om grond beschikbaar te stellen voor een seismologisch meetstation van het KNMI. Het gaat om een perceel aan de Koninginnepage.

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De grond aan de Koninginnepage in Someren wordt mogelijk gebruikt door het KNMI voor een seismologisch meetstation. Het gaat om een stukje grond van ongeveer twee vierkante meter. De gemeente wil hiervoor een recht van opstal vestigen. Dat is een regeling waardoor het KNMI een deel van de grond mag gebruiken zonder eigenaar te worden.

Het KNMI is volgens de gemeente de enige partij die hiervoor in aanmerking komt. Het instituut heeft als wettelijke taak het beheer van het nationale seismologische meetnetwerk. Hierdoor kan alleen het KNMI zorgen voor het juiste gebruik van de grond.

De gemeente Someren volgt hiermee een uitspraak van de Hoge Raad uit 2021. Wie denkt dat hij ook recht heeft op het gebruik van deze grond, kan via een kort geding bezwaar maken. Dit moet binnen twintig dagen na publicatie gebeuren.