Kleinschalig tanken bij PVD Grondwerken in Haarsteeg toegestaan

Bij PVD Grondwerken in Haarsteeg is toestemming verleend voor kleinschalig tanken van voertuigen en opslag van diesel in een bovengrondse tank. Dit is vastgelegd in een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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PVD Grondwerken B.V. aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg heeft een melding gedaan op 7 juli 2026 voor een milieubelastende activiteit. Het gaat om het opslaan van diesel en het tanken van voertuigen. De opslagcapaciteit is beperkt tot 25 kubieke meter per jaar.

De melding is op 17 september 2026 afgehandeld. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze beslissing. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z2026-00018494.