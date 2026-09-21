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Opslag diesel bij PVD Grondwerken in Haarsteeg goedgekeurd
PVD Grondwerken B.V. in Haarsteeg heeft toestemming gekregen voor het opslaan van diesel in een bovengrondse tank en kleinschalig tanken van voertuigen.
Op het adres Tuinbouwweg 41E in Haarsteeg mag PVD Grondwerken B.V. diesel opslaan in een bovengrondse tank en voertuigen, vliegtuigen of werktuigen kleinschalig tanken. Het gaat om maximaal 25 kubieke meter per jaar.
De melding hiervoor werd op 7 juli 2026 ingediend en is op 17 september afgehandeld. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze beslissing.
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