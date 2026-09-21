Praxis in Oosterhout mag hout zagen en stookinstallatie gebruiken

Praxis in Oosterhout heeft toestemming gekregen voor twee milieubelastende activiteiten: het zagen van hout en het gebruik van een stookinstallatie.

Gevonden voor jou

Het gaat om de locatie aan de Meerpaal 26 in Oosterhout. De melding is op 31 oktober 2025 gedaan en op 17 september 2026 afgehandeld. De stookinstallatie is een kleine tot middelgrote installatie voor standaard brandstoffen, met een vermogen van minder dan 50 megawatt.

De melding betreft het mechanisch bewerken van materialen zoals hout, en het gebruik van de stookinstallatie. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze beslissing. De melding ligt ook niet ter inzage.