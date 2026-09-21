Rijbaan Het Woud in Geffen afgesloten voor werkzaamheden

De rijbaan Het Woud bij het Gielekespad in Geffen is van 5 tot en met 14 oktober afgesloten voor autoverkeer. Dit komt door werkzaamheden aan de weg. Fietsers kunnen de route wel blijven gebruiken. Autoverkeer wordt omgeleid via de Waterlaat en de Rijksweg.

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De werkzaamheden aan Het Woud bij Geffen hebben als doel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er wordt een verlichte fietsoversteek aangelegd bij de Geffense Plas. Daarnaast komt er een verkeersdrempel met fietsoversteek, wordt nieuwe verlichting geplaatst en wordt de weg smaller gemaakt.

De huidige fietsoversteek verdwijnt door deze aanpassingen. Het doel van de maatregelen is om het oversteken voor fietsers veiliger te maken en ervoor te zorgen dat auto's langzamer gaan rijden in dit gebied.

Omleiding voor autoverkeer

Voor automobilisten is een omleiding ingesteld via de Waterlaat en de Rijksweg. Fietsers kunnen Het Woud gewoon blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. De afsluiting duurt tot en met 14 oktober.

De werkzaamheden maken deel uit van een breder plan om de verkeerssituatie bij de Geffense Plas te verbeteren. Het project richt zich op het verhogen van de veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers.