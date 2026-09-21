Tegenstanders azc Engelen mishandelen vrouw: taak- en celstraf opgelegd

De gemoederen in Engelen liepen deze zomer hoog op vanwege de mogelijke komst van een asielopvang voor vijftig jonge asielzoekers op het bedrijventerrein bij het dorp. Demonstraties voor en vooral tegen liepen meer dan eens uit de hand. Maandag bleek in de rechtbank in Den Bosch dat het ook buiten het dorp misging: een vrouw werd door twee tegenstanders van het azc aangevallen in Den Bosch en met rode verf bespoten.

Het slachtoffer saboteerde volgens de mannen protesten tegen de komst van de asielopvang. Zij zou onder meer vlaggen en protestborden hebben vernield of beklad. Het ging mis op 14 juni op de Rietveldenweg in Den Bosch. Het slachtoffer van rond de dertig werd daar op het fietspad klemgereden door een zwarte pick-up truck. De bestuurder stapte uit, smeet de vrouw tegen de grond en trapte haar tegen haar bovenlijf en hoofd. Met kracht, zo constateert justitie op basis van een filmpje van iets meer dan een minuut. De bijrijder liet zich ook niet onbetuigd. Hij bespoot de vrouw na de schoppen met rode markeerspray en maakte nog een foto. De bestuurder liep nog een eindje schreeuwend achter de vrouw aan terwijl ze ervandoor ging. Beide mannen uit Engelen, Jeremy van L. (41) en Freek Q. (43) bekenden in de rechtbank dat zij degenen waren die de vrouw belaagden in juni. En dat was ook lastig om te ontkennen dankzij de beelden. Q. zat vier dagen in voorarrest, maar Jeremy van L. al 35 dagen en hij zit nog steeds in de cel. Zijn rol is dan ook een stuk groter vanwege het schoppen. De mannen hebben beiden spijt. Ze snappen niet zo goed wat hen bezielde op die dag in juni toen ze samen van een klus terugkwamen, ’s morgens rond half elf. “Als ik die beelden zie, herken ik mezelf niet”, vertelde Jeremy aan de politierechter. “Ik heb een vrouw en drie kinderen. Ik ben zo geen goed voorbeeld voor hen. Dit gaat me nooit meer gebeuren.”

Het was in juni een rare tijd in het dorp, vonden beide mannen, die zich zorgen maakten over wat het dorp te wachten stond en dat ook lieten blijken tijdens de verschillende demonstraties tegen de komst van het azc. Ze verklaarden dat ze die ochtend dachten dat ze de persoon zagen fietsen die snijbewegingen langs zijn keel had gemaakt naar hen en ook hakenkruizen had getekend en over hun spandoeken had gespoten. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

De mannen wilden de vrouw alleen aanspreken. Maar dat liep overduidelijk uit de hand en dat vond de officier van justitie zeer ernstig. Niet alleen vanwege het geweld en de bedreiging, maar zeker ook in de context van de situatie rond de asielopvang. “Als voorstanders zo worden aangepakt, dan durven andere mensen misschien ook niet meer te demonstreren”, wierp ze op, terwijl ze ook meldde dat de vrouw uit angst geen aangifte durfde te doen en ook niet bij de zitting wilde zijn. En dus eiste ze stevige straffen tegen de mannen. Tegen Freek Q. eiste ze 240 uur werkstraf, twee maanden voorwaardelijk en een gedragscursus. Voor Jeremy van L. was ze veel harder. Hij zou wat de officier betreft vijf maanden cel moeten krijgen, waarvan twee voorwaardelijk. De politierechter deed na een korte schorsing meteen uitspraak. Zij was het eens me de officier dat dit geweld nog ernstiger is door de context. “In een rechtsstaat sla je er niet zomaar op los als je het oneens bent met elkaar”, sprak ze. “Ook niet als iemand jouw teksten heeft overgespoten. Dan ga je een grens over. Het risico is dat zowel voor- als tegenstanders niets meer durven zeggen of niet geassocieerd willen worden met zulke zaken of dat dit geweld leidt tot meer geweld.” Het maakt dan niet uit aan welke kant je staat, in beide gevallen is zulk geweld volgens de rechter even ernstig. De politierechter was qua straf wat milder dan de eis van de officier. Freek Q. krijgt 240 uur taakstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk en de geëiste gedragscursus. Jeremy van L. kreeg een celstraf van 36 dagen - wat betekent dat hij dinsdag vrijkomt - en nog eens twee maanden voorwaardelijk als stok achter de deur. Ook kreeg hij een taakstraf van 120 uur. De uitspraak werd met geklap uit de zaal ontvangen. “Ik ben blij voor z’n kinderen”, verontschuldigde een medestander zich meteen toen de rechter boos opkeek. Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.

Een voorbeeld van de bekladdingen (foto: Omroep Brabant).