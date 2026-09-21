Inbraak bij bouwloodsen treft tien carnavalsverenigingen in Best

Bij de bouwloodsen van carnavalsverenigingen in Best is ingebroken. In de nacht van zondag op maandag gingen dieven aan de haal met kabels, haspels en audioapparatuur uit de loodsen en zeecontainers op het bouwterrein.

Op het terrein aan de Eindhovenseweg-Zuid bouwen tien verenigingen aan hun praalwagens voor carnaval. Of er nog meer spullen zijn gestolen, is nog niet duidelijk.

De bouw van de wagens was al in volle gang. Welke gevolgen de inbraak heeft, is nog niet bekend.

Spoedoverleg maandag

De verenigingen komen maandagavond bij elkaar om de gevolgen van de inbraak te bespreken. Ook kijken ze of dit invloed heeft op de bouw van de wagens.

Van de inbraak is aangifte gedaan bij de politie.