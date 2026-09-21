Duurzame Huizen Route zoekt deelnemers in Goirle

Inwoners van Goirle kunnen hun huis aanmelden voor de Duurzame Huizen Route. Op 31 oktober en 7 november openen huizen hun deuren om anderen te inspireren met energiebesparende maatregelen.

Gevonden voor jou

De Duurzame Huizen Route biedt huiseigenaren de kans om hun ervaringen met verduurzaming te delen. Denk aan isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Het initiatief helpt anderen die hun woning willen aanpakken, maar niet goed weten waar te beginnen.

Een bezoek aan een duurzaam huis geeft vaak meer inzicht dan informatie zoeken op internet. Door te zien wat er in de praktijk mogelijk is, kunnen mensen beter bepalen welke maatregelen geschikt zijn voor hun situatie.

Meedoen zonder bezoekers

De Duurzame Huizen Route vindt plaats op 31 oktober en 7 november. Huiseigenaren in Goirle en andere gemeenten openen hun deuren om bezoekers te ontvangen. Wie liever geen mensen thuis ontvangt, kan alsnog meedoen door zijn ervaringen online te delen.

Inwoners van Goirle die willen deelnemen, kunnen hun woning aanmelden via de website van de Duurzame Huizen Route. Het doel is om anderen te inspireren en bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving.