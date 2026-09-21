Auto over de kop na botsing met vrachtauto op de A58, bestuurder gewond

Een auto is maandagochtend over de kop gevlogen na een botsing met een vrachtwagen op de A58 bij Breda, richting Bergen op Zoom. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Na de botsing lag de weg bezaaid met onderdelen. Ook de vangrail in de middenberm van de snelweg raakte beschadigd.

Rond halfelf gingen twee rijstroken van de snelweg dicht, richting Bergen op Zoom. Het verkeer moet daardoor langzaam langs de plek van het ongeluk rijden. Dat levert nog geen lange file op.

Oorzaak nog onbekend

De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er gebeurde.