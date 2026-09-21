Dementiekrant 2026 gepresenteerd in Drunen

De nieuwe Dementiekrant 2026 is gepresenteerd tijdens een voorstelling in Drunen. Wethouder Annemiek Kuijsten benadrukte het belang van aandacht voor mensen met dementie. Bezoekers ontvingen na afloop de eerste exemplaren van de krant.

Gevonden voor jou

Bij de voorstelling De dementie van Jet en Harrie, georganiseerd door Bibliotheek Heusden op 16 september, stond dementie centraal. Tijdens het evenement in Drunen sprak wethouder Annemiek Kuijsten over het belang van begrip en ondersteuning voor mensen met dementie en hun omgeving. Na haar toespraak kregen de aanwezigen de eerste exemplaren van de nieuwe Dementiekrant 2026.

In de gemeente Heusden is dementie een belangrijk thema, omdat het veel mensen raakt. Niet alleen degenen die ermee leven, maar ook hun familie, vrienden, buren en mantelzorgers. De gemeente wil haar inwoners informeren over waar zij terecht kunnen voor advies en hulp. Daarom wordt er gewerkt aan een dementievriendelijke omgeving waarin mensen met dementie zo lang mogelijk actief kunnen blijven.

Samen voor een dementievriendelijk Heusden

Heusden profileert zich als een dementievriendelijke gemeente. Hierin spelen inwoners, vrijwilligers, ondernemers en lokale organisaties een grote rol. Tien organisaties vormen samen de kerngroep 'Dementievriendelijke Gemeente Heusden'. Zij zetten zich in voor meer kennis, begrip en ondersteuning rondom dit onderwerp.

De Dementiekrant is een resultaat van deze samenwerking. De krant bevat praktische informatie, persoonlijke verhalen en activiteiten die in Heusden worden georganiseerd. Het thema “Ik blijf meedoen” benadrukt dat mensen met dementie langer actief kunnen blijven in de samenleving als er ruimte is voor begrip en verbinding.

Kleine gebaren maken verschil

Wethouder Kuijsten benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van aandacht voor elkaar. Het maken van kleine gebaren kan volgens haar een groot verschil maken voor mensen met dementie en hun omgeving. De gemeente blijft investeren in preventie, vroegsignalering en ontmoeting, zodat inwoners met dementie en hun mantelzorgers zich gesteund voelen.

De Dementiekrant is verkrijgbaar bij Bibliotheeklocaties in Oudheusden, Drunen en Vlijmen, en bij de gemeentehuizen in Drunen en Vlijmen. De krant biedt een bron van informatie en is ook digitaal beschikbaar.