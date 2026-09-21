Gratis bloembollen voor gewipte tegels in Laarbeek

In Laarbeek worden bloembollen uitgedeeld aan inwoners die tegels uit hun tuin halen. De actie is gekoppeld aan het NK Tegelwippen en vindt plaats tijdens de GRIP-wagen stops op 24 en 25 september.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek combineert deze maand het GRIP-programma met een vergroeningsactie. Bezoekers van de GRIP-wagen kunnen niet alleen afval wegbrengen, maar ook meedoen aan het NK Tegelwippen. Voor elke tegel die wordt vervangen door groen, ontvangen deelnemers een zakje bloembollen.

De bloembollen zorgen volgend voorjaar voor kleur in de tuin en zijn een voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten. Door tegels te vervangen door beplanting, wordt de tuin niet alleen mooier, maar ook beter bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval.

Data en locaties

De actie vindt plaats op twee dagen in september. Op 24 september staat de GRIP-wagen van 08.30 tot 10.30 uur aan de Heindertweg in Aarle-Rixtel en van 12.30 tot 14.30 uur op het Oranjeplein in Mariahout. Een dag later, op 25 september, kun je tussen 08.30 en 10.30 uur terecht op het Heuvelplein in Beek en Donk en van 12.30 tot 14.30 uur bij de Heuvel in Lieshout.

Naast het inleveren van tegels is het ook mogelijk om een boodschappentas met kleine hoeveelheden afval mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan oude apparaten, lampen of andere grondstoffen. Vergeet wel je milieupas mee te nemen.