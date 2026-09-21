Veteranendag Maashorst eert lokale helden

Maashorst heeft zaterdag Veteranendag gehouden ter ere van de lokale veteranen. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst stonden waardering en erkenning voor hun inzet centraal.

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Veteranen uit de hele gemeente Maashorst kwamen zaterdag samen om stil te staan bij hun bijdrage aan vrede en veiligheid. De bijeenkomst, georganiseerd door Stichting Veteranen Maashorst en de gemeente, benadrukte het belang van erkenning, zeker gezien de actuele conflicten in Oekraïne en Gaza.

De dag begon met een kranslegging bij het graf van Azdin Chadli, een jonge militair die in 2009 omkwam tijdens een missie in Afghanistan. Daarna werden de veteranen verwelkomd in het gemeentehuis met koffie en gebak. Burgemeester Hans van der Pas sprak daar zijn waardering uit voor de inzet van zowel de veteranen als hun thuisfront.

Ontmoeting en verbondenheid

Na de officiële ceremonie ging de bijeenkomst verder in de Paul Rüppzaal, waar Ton van Hooff, voorzitter van Stichting Veteranen Maashorst, een toespraak hield. Het programma werd afgesloten met een informele middag in Zaal Witlox in Uden, waar de veteranen elkaar konden ontmoeten en ervaringen delen.

Gedurende het jaar organiseert Stichting Veteranen Maashorst verschillende activiteiten om de band tussen veteranen te versterken. Zo is er iedere eerste dinsdag van de maand een Veteranencafé in Zaal Witlox, waar belangstellenden vanaf vier uur 's middags welkom zijn.