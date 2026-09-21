Maashorst organiseert Week tegen Eenzaamheid

In Maashorst vindt van 24 tot en met 30 september de Week tegen Eenzaamheid plaats. Tijdens deze week worden diverse activiteiten georganiseerd om inwoners met elkaar in contact te brengen. Van een spelletjesmiddag tot een gratis kopje koffie, er is voor iedereen wat te doen. Het doel is om eenzaamheid bespreekbaar te maken en verbinding te creëren.

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De Week tegen Eenzaamheid in Maashorst richt zich op jong en oud. Eenzaamheid kan iedereen treffen, en daarom is er een gevarieerd programma samengesteld. Inwoners worden aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten, georganiseerd door vrijwilligers, verenigingen en andere lokale initiatieven.

Het programma bevat uiteenlopende opties, zoals een leesclub in de bibliotheek van Uden op donderdag, een regenboogcafé op zaterdag en een puzzelruilbeurs op maandag in Dorpshuis Zeeland. Daarnaast zijn er momenten waarop inwoners gratis koffie of soep kunnen krijgen, zoals in ontmoetingsruimtes of het MuzeRijk.

Activiteiten door de hele gemeente

Ook sportieve en creatieve activiteiten staan op het programma. Zo kunnen inwoners op zondag deelnemen aan een wandel- en fietsroute door Zeeland. Op woensdag start een fotografiecursus in het Mellepark, waar deelnemers hun creatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. Voor de jeugd is er op zaterdag 3 oktober een Pokémon Gym Challenge.

De activiteiten vinden verspreid over de gemeente plaats, waaronder in Uden, Zeeland en andere locaties in Maashorst. Het volledige programma en meer informatie is te vinden op de websites van lokale organisaties.

Met deze week hoopt Maashorst eenzaamheid onder inwoners te verminderen en een sterker gemeenschapsgevoel te creëren. Het initiatief is een oproep om oog te hebben voor elkaar en samen te zorgen voor een warmere gemeente.