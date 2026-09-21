Kermis in Geertruidenberg met Toy Story-figuren

De jaarlijkse kermis in Geertruidenberg vindt plaats van vrijdag 2 oktober tot en met dinsdag 6 oktober op de Markt. Vijf dagen lang kun je genieten van attracties, kramen en een gezellige sfeer. Op zondag 4 oktober komen de Toy Story-figuren naar de kermis.

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De kermis in Geertruidenberg begint op vrijdag 2 oktober en duurt tot en met dinsdag 6 oktober. Het evenement vindt plaats op de Markt en biedt een breed scala aan attracties en kraampjes. De kermis staat bekend om de levendige sfeer midden in het hart van Geertruidenberg.

Toy Story op zondag

Een speciaal moment is op zondag 4 oktober, wanneer de bekende Toy Story-figuren van 15.00 tot 15.45 uur aanwezig zijn op de kermis. Bezoekers hebben dan de kans om met de figuren op de foto te gaan.

Openingstijden

De kermis opent op vrijdag 2 oktober om 16.00 uur en sluit om middernacht. Op de overige dagen, van zaterdag tot en met dinsdag, kun je vanaf 13.00 uur tot 00.00 uur genieten van alles wat de kermis te bieden heeft.