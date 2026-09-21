Dijk bij Geertruidenberg wordt versterkt, inloopavond op 6 oktober

Waterschap Brabantse Delta gaat de dijk bij Geertruidenberg en Dombosch versterken. Op dinsdag 6 oktober is er een inloopbijeenkomst over de plannen, vanaf zeven uur 's avonds in Fort Sint Gertrudis.

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De dijk bij Geertruidenberg en het industrieterrein Dombosch in Raamsdonksveer beschermt tegen hoogwater vanuit de Bergsche Maas en de Amer. Uit onderzoek blijkt dat delen van deze dijk niet sterk genoeg zijn om in de toekomst voldoende veiligheid te bieden. Waterschap Brabantse Delta heeft daarom plannen gemaakt om de dijk te versterken.

Alternatieven verder onderzocht

In de afgelopen periode onderzocht het waterschap verschillende manieren om de dijk te verbeteren. Sommige oplossingen bleken niet haalbaar en zijn afgevallen. Wat overblijft zijn de zogenoemde “kansrijke alternatieven”. Deze worden verder uitgewerkt en tijdens de inloopbijeenkomst gedeeld met geïnteresseerden.

Details van de bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 oktober in Fort Sint Gertrudis. Bezoekers kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen. Tijdens de avond presenteert het waterschap de mogelijke oplossingen en de belangrijkste resultaten van eerdere onderzoeken. Ook is er ruimte om aandachtspunten aan te dragen voor de verdere uitwerking van het project.

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over het dijkversterkingsproject. Aanmelden vooraf is wel nodig via de website van waterschap Brabantse Delta.

Het waterschap verwacht met deze versterkingsmaatregelen de veiligheid van het gebied bij Geertruidenberg en Raamsdonksveer te kunnen garanderen.