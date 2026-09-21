Drie bestuursleden weg bij UDI'19, extern onderzoek naar betalingen spelers

Het is onrustig bij voetbalclub UDI'19 uit Uden. In minder dan twee maanden stapten de voorzitter, de penningmeester en het bestuurslid facilitaire zaken op. Reden is een discussie over betalingen aan spelers die buiten het bestuur van de amateurclub om zijn gedaan. Een extern bureau onderzoekt nu de afspraken en de betalingen.

Drie bestuursleden weg In juli stapten voorzitter Wim Scheen en bestuurslid Remco Lips op vanwege de ontstane onrust . Tien dagen geleden vertrok ook penningmeester en bestuurslid Mark van de Meulenhof. Hij had de taken van Lips pas net overgenomen. Daarmee is Van de Meulenhof het derde bestuurslid dat in korte tijd opstapte.

Het bureau kijkt onder meer naar welke afspraken zijn gemaakt, wie waarvoor verantwoordelijk was en hoe besluiten over betalingen zijn genomen. Ook worden betrokkenen gehoord en wordt de administratie bekeken.

Twee spelers van het eerste elftal zouden door een sponsor zijn betaald, schrijft Dtv Nieuws. Volgens Van de Meulenhof zijn die betalingen buiten het bestuur van Stichting Top Amateur Vereniging UDI'19 om gedaan en stonden ze los van de reguliere sponsorafspraken. Hij noemt dat een "ernstige situatie", schreef hij eerder op de website van de club. Die tekst staat niet meer online.

'Onvoldoende ruimte'

Volgens Van de Meulenhof komt daarmee de financiële zorgvuldigheid en integriteit binnen de club in het geding. Hij wilde daarom stevige maatregelen nemen, maar binnen het bestuur bestond verschil van inzicht over de ernst van de situatie en over de gevolgen die daaraan verbonden moesten worden.

Pogingen om binnen het bestuur tot een oplossing te komen, liepen volgens hem op niets uit. Daarom besloot hij op te stappen. "Als registeraccountant ben ik opgeleid om toe te zien op zorgvuldig en integer financieel beleid. Wanneer ik onvoldoende ruimte ervaar om de maatregelen te nemen die ik vanuit die verantwoordelijkheid noodzakelijk vind, moet ik daar uiteindelijk zelf mijn consequenties aan verbinden."

Brandbrief

Ook binnen de vereniging is er onrust. Een groep betrokken leden stuurde een week geleden een brandbrief naar het bestuur. Zij schrijven dat de bestuurlijke stabiliteit van de voetbalvereniging "ernstig" onder druk staat. De leden roepen het bestuur op om op korte termijn met een inhoudelijke reactie te komen en een ledenvergadering uit te schrijven.

"Wij vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen de gelegenheid krijgen hun kant van het verhaal toe te lichten, zodat de leden zorgvuldig, volledig en transparant kunnen worden geïnformeerd."